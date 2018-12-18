五星級飯店與輔英合作將一次性香皂再生 環保兼具公益

2018-12-18 15:34

〔記者洪臣宏／高雄報導〕飯店一次性香皂使用量大，H2O水京棧國際酒店與輔英科大合作資源再生，重製聖誕造型香皂送給幼兒園及弱勢團體，兼具環保與公益，輔英強調採「醫療級」高壓滅菌，安全無虞，將申請製程專利。

H2O總經理譚逸峰和輔英科大校長顧志遠校長今天扮演聖誕老公公，將聖誕重製香皂送給輔英附設幼兒園小朋友、衛福部南區兒童之家；小朋友跳一段「不要、不要」舞蹈，意喻遠離腸病毒。高市衛生局主秘王小星及衛福部南區兒童之家主任張銀旭等人出席。

H2O水京棧國際酒店是高雄最新五星級飯店，今年獲「世界奢華酒店大賞」。譚逸峰指出，H2O每年使用3、4萬塊一次性香皂（每塊30公克），丟棄會造成環境負擔，因而半年前與輔英科大合作尋思再生利用。

輔英產學合作組長曹德安率領學生團隊，研發2個多月成功，曹德安指出，香皂回收重製並不簡單，首先高壓高溫滅菌、粉碎、過篩、融解再入模定型，光是水份比例拿捏，就讓研發人員耗費心力。

譚逸峰表示，重製香皂有專業認證，絕對安全無虞，國外飯店已經行之有年，H2O應該是國內第一個採用的飯店，未來將贈給學校、幼兒園、南區兒童之家，鼓勵小朋友勤洗手、防治腸病毒，並響應環保愛護地球。

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