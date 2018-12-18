慘！廟公忘說發放時間 2000顆愛心高麗菜被搶光

2018-12-18 16:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣九如鄉一位鄉民和友人好心幫農民，集資3萬元買了2000顆高麗菜，準備在明天（19日）晚上在村內的廟前免費贈送鄉民，昨晚載到廟埕借放，結果今天（18日）一早高麗菜竟然全部被搶光。警方初步調查，原來是顧廟阿伯忘了廣播發放的時間，導致民眾一聽到就搶拿，善心鄉民為之氣結。

好心幫農民的鄉民，今天上午在臉書社團「九如鄉資訊交流平台」PO文「很緊急的通知大家原訂12/19日禮拜三晚上8點於廟前說要送村民的高麗菜（昨天有跟廟借地方放），我們也有一直吿知廟方我們12月19日禮拜三晚上要辦免費贈送高麗菜的活動，也有請他這兩天幫我們廣播吿知村民（禮拜二禮拜三），而今早8點多去看高麗菜全數都被拿完，有的做生意的一拿都好幾籃去，有些人都拿2-5顆，完完全全失了我們要贈送村民一人一顆的本意」。

消息一出引起地方嘩然，網友氣憤留言說「太誇張，要報警處理」、「一顆才10塊，直接拿去做生意也太誇張」，警方獲悉後主動了解；屏縣里港警分局九如派出所長許育銘表示，初步了解，是顧廟的阿伯因為年紀大了，今天早上廣播時，忘了說發放的時間，導致民眾以為馬上可以領，結果人潮一湧而上，想阻止也來不及了，大約不到半小時就被拿光。

警方說，已聯繫上愛心民眾，將協助發放者與廟公協調後續處理方式；至於明晚的愛心高麗菜發放，只能取消了。

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