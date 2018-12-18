108年元旦升旗典禮 5千頭巾相贈

2018-12-18 15:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕108年元旦升旗典禮「台灣頭，看日出」，將在海科館潮境公園登場，主辦單位特別準備5000條精美頭巾要送給參與民眾，市長林右昌呼籲市民朋友踴躍參加，一起迎接新年的到來。

基隆市政府社會處社會行政科長簡寶秀指出，元旦升旗典禮的節目精采可期，除了再次邀請在地基隆囝仔「撼動H.D.A.特技藝術劇團」，將帶來融合武術的特技動作；此外，還有獲得馬來西亞世界獅王大賽冠軍等多項殊榮的「台灣基隆長興呂師父龍獅團」擔任壓軸。

基隆市世紀獅子會、木蘭獅子會、鳳凰獅子會及長潭社區發展協會等，準備各式熱食讓參加升旗典禮的市民朋友禦寒；林右昌表示，主辦單位準備5000條頭巾，將要免費贈送市民朋友。林右昌說，這都要感謝慶安宮及協和發電廠的贊助。

社會處表示，108年1月1日零時起，潮境公園將全面進行交通管制，所有車輛禁止進入平浪橋及北寧路369巷，公車處將加開各區的元旦升旗專車接送來回；民眾可以透過基隆市政府Line的官方帳號得知，也可以搜尋臉書「台灣頭看日出」活動專頁，獲得第一手消息。

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