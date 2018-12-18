新竹市光復高中技藝競賽大放異彩 學生獲金手獎與優勝

2018-12-18 15:35

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市光復高中今年在全國中等學校技藝競賽大放異彩，其中廣告設計科學生陳佩妗與藍苡瑄，獲商業廣告組金手獎和優勝，莊子瑤在餐飲科競賽獲中餐組優勝，陳奕任在文書處理競賽也拿到優勝，是學校在此項目首次獲獎，獲獎學生都可透過技優甄審方式進入國立大學，繼續朝夢想邁進發光。

獲商業類商業廣告組金手獎的陳佩妗從小就喜歡看漫畫，也對漫畫與插畫感興趣，進入光復高中就讀後，成為技藝競賽選手，每天都至少要花4小時以上構圖及上色、作畫，透過不斷的練習，拿到金手獎，未來希望能成為插畫家，讓大家看到她的作品，會有幸福與快樂感。

獲優勝的藍苡瑄也是喜歡漫畫與插畫，每年的壓歲錢幾乎都拿來買插畫、漫畫家的畫冊，平時也會隨手塗鴨及模仿畫冊學習手繪，對畫製Q版與寫實風格的動漫人物最拿手，此次獲得優勝，未來希望能成為文創商品設計師，希望她的作品能讓人喜歡珍藏。

另餐飲服務學程學生莊子瑤則拿到中餐組優勝，因家中從事餐飲業，從小就在廚房進進出出，也養成她喜歡烹飪及烘焙，經過老師的培訓和調教，終於拿到優勝佳績，其中魚香肉絲烘蛋及創意鴨肉油飯，都是經過多次練習的成果，她說，未來希望成為大廚，能煮好吃的料理，只要看到大家吃得開心、享受，就是最大的成就感。

而學校資料處理科學生陳奕任則獲得商業類技藝競賽文書處理項目優勝，從高一就是學霸的他，功課幾乎都是第一名，可望透過繁星方式念科大，而他也成為技藝競賽選手，更創下學校在此項目第一個獲獎的學生。

陳奕任說，原本國中會考成績可讀竹東高中，但他對資工有興趣，因此棄普通高中選擇技職教育，進入光復高中就讀後，不僅拿到各種文書處理相關檢定證照，更投入技藝競賽，未來希望朝資工相關科系繼續努力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/