本土語做中學 今年上萬人參加夏日樂學

教育部統計，今年共有530所中小學、開辦650班夏日樂學班，參與夏日樂學計畫的學生人數達1萬3000人。屏東縣萬巒國小孩童們在今天教育部記者會中帶來精彩的客家語歌曲的表演。（記者林曉雲攝）

教育部統計，今年共有530所中小學、開辦650班夏日樂學班，參與夏日樂學計畫的學生人數達1萬3000人。屏東縣萬巒國小孩童們在今天教育部記者會中帶來精彩的客家語歌曲的表演。（記者林曉雲攝）

2018-12-18 15:22

〔記者林曉雲／台北報導〕歲末統計今年一整年成果，教育部今天舉辦「107年夏日樂學計畫」成果發表會，教育部統計，今年共有530所中小學、開辦650班夏日樂學班，參與學生人數達1萬3000人，讓學生利用暑期增加學習本土語文的機會，且為明年8月上路的12年國教新課綱暖身，教育部也宣布明年會再擴大辦理夏日樂學計畫。

教育部從104學年、前教育部長吳思華任內開始推動夏日樂學計畫，今天邀請閩南語、客家語、原住民族語學校帶來活潑生動的本土語文歌謠舞曲表演，分享夏日樂學實作成果及心得，並表揚6所績優學校。

教育部參事邱乾國表示，夏日樂學計畫以學生「暑期增能、做中學習」為宗旨，學校依在地特色、學生需求及社區資源，於暑假期間規劃2週至4週之課程，計畫包括本土語文活動課程方案及整合式學習方案，課程規劃強調動態活動之設計，例如語文饗宴、數學推論、趣味實驗、社區巡禮、道地美食等，提供學生從做中學習的機會，營造實作體驗情境。

屏東縣萬巒國小位於客家村，全校有95％學生是客家人，校長陳志寧本身是客家人，老師也逾半是客家人，陳志寧校長以客家歌謠「暢樂的童年」為課程主軸，結合戲劇、耍花棒、念唱等推動客家語文夏日樂學計畫。他受訪表示，雖然學生和家長們在家會說客家話，但到了學校之後，反而因為老師們以國語授課和交談，無形中被制約也只說國語，他調來萬巒國小之後，主動和親師生說客家話，也鼓勵老師用客家話和國語雙語授課，且在低年級試辦12年國教浸潤式客語學習，老師們要克服以往用國語學習的習慣，改用客語和國語雙語教學，結果證明孩子的學科學習成果很好，又同時熟練母語，至於非客語的孩子的學習也不會受影響，反而多學習一種語言。

連續兩年辦理的高雄市那瑪夏國中，以學習原住民傳統特色課程為主題，課程從製作卡那卡那富族的傳統美食分享包、布農族編織、生火搗米到吟唱各族群的傳統歌謠，課程設計亦結合環境教育，讓學生認識部落和溪流，認同自己生長的土地。

新竹市虎林國中連結現代的科技特色，設計出夏日樂學特色課程「創客3D夢想立體—陽光御守虎」，學校利用3D思維理念及Tinkercad系統進行3D建模，最後使用修圖列印及手作翻模技巧，將作品彩繪印出，課程中不僅讓學生動手了解太陽能發電原理，更利用創意繪圖開發孩子們豐富的想像力，作品與太陽能燈具黏貼結合，成為獨一無二的「陽光御守虎」，當學生把御守虎掛在胸前時，就變成照亮守護回家的路，虎林國中的課程結合美感、藝文與科學，更融合守護師生安全的溫暖心意。

107年夏日樂學課程模組獲獎「特優」學校，包括方案一本土語文活動式課程3校：台中市葫蘆墩國小、雲林縣仁和國小、屏東縣北葉國小；方案二整合式學習方案3校：台南市光復生態實驗小學、彰化縣原斗國中、彰化縣溪陽國中，每校獲10萬元獎助金及獎狀1紙。

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