本土語做中學 今年上萬人參加夏日樂學

2018-12-18 15:22

〔記者林曉雲／台北報導〕歲末統計今年一整年成果，教育部今天舉辦「107年夏日樂學計畫」成果發表會，教育部統計，今年共有530所中小學、開辦650班夏日樂學班，參與學生人數達1萬3000人，讓學生利用暑期增加學習本土語文的機會，且為明年8月上路的12年國教新課綱暖身，教育部也宣布明年會再擴大辦理夏日樂學計畫。

教育部從104學年、前教育部長吳思華任內開始推動夏日樂學計畫，今天邀請閩南語、客家語、原住民族語學校帶來活潑生動的本土語文歌謠舞曲表演，分享夏日樂學實作成果及心得，並表揚6所績優學校。

教育部參事邱乾國表示，夏日樂學計畫以學生「暑期增能、做中學習」為宗旨，學校依在地特色、學生需求及社區資源，於暑假期間規劃2週至4週之課程，計畫包括本土語文活動課程方案及整合式學習方案，課程規劃強調動態活動之設計，例如語文饗宴、數學推論、趣味實驗、社區巡禮、道地美食等，提供學生從做中學習的機會，營造實作體驗情境。

屏東縣萬巒國小位於客家村，全校有95％學生是客家人，校長陳志寧本身是客家人，老師也逾半是客家人，陳志寧校長以客家歌謠「暢樂的童年」為課程主軸，結合戲劇、耍花棒、念唱等推動客家語文夏日樂學計畫。他受訪表示，雖然學生和家長們在家會說客家話，但到了學校之後，反而因為老師們以國語授課和交談，無形中被制約也只說國語，他調來萬巒國小之後，主動和親師生說客家話，也鼓勵老師用客家話和國語雙語授課，且在低年級試辦12年國教浸潤式客語學習，老師們要克服以往用國語學習的習慣，改用客語和國語雙語教學，結果證明孩子的學科學習成果很好，又同時熟練母語，至於非客語的孩子的學習也不會受影響，反而多學習一種語言。

連續兩年辦理的高雄市那瑪夏國中，以學習原住民傳統特色課程為主題，課程從製作卡那卡那富族的傳統美食分享包、布農族編織、生火搗米到吟唱各族群的傳統歌謠，課程設計亦結合環境教育，讓學生認識部落和溪流，認同自己生長的土地。

新竹市虎林國中連結現代的科技特色，設計出夏日樂學特色課程「創客3D夢想立體—陽光御守虎」，學校利用3D思維理念及Tinkercad系統進行3D建模，最後使用修圖列印及手作翻模技巧，將作品彩繪印出，課程中不僅讓學生動手了解太陽能發電原理，更利用創意繪圖開發孩子們豐富的想像力，作品與太陽能燈具黏貼結合，成為獨一無二的「陽光御守虎」，當學生把御守虎掛在胸前時，就變成照亮守護回家的路，虎林國中的課程結合美感、藝文與科學，更融合守護師生安全的溫暖心意。

107年夏日樂學課程模組獲獎「特優」學校，包括方案一本土語文活動式課程3校：台中市葫蘆墩國小、雲林縣仁和國小、屏東縣北葉國小；方案二整合式學習方案3校：台南市光復生態實驗小學、彰化縣原斗國中、彰化縣溪陽國中，每校獲10萬元獎助金及獎狀1紙。

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