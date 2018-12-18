竹市連續3年蟬聯全國最幸福城市 市民幸福有感

2018-12-18 16:06

［記者洪美秀／新竹報導］2018縣市幸福指數大調查今天公佈結果，新竹市連續第3年蟬聯全國最幸福城市，幸福指數78.6分也創史上最高分，市長林智堅說，感謝市民支持及市府團隊的努力，這是屬於市民的驕傲，更是他兢兢業業、投入市政建設的動力，未來會持續拚經濟，讓市民過好生活，更歡迎企業來竹市發展，青年朋友在竹市落腳創業。

新竹市連續3年蟬聯全國最幸福城市，幸福指數從去年的76.2分進步到78.6分，寫下調查歷年最高分紀錄，在「客觀幸福力」、「主觀幸福感」組合成的「幸福座標」項目，也成為主客觀雙優的代表縣市之一。

林智堅說，過去4年，不管公家單位或私人企業在竹市的投資一年比一年多，好建設加上優質活動，成為竹市的「幸福方程式」，作為全民市長，將把這份榮耀獻給市民，未來也會秉持「市民第一、建設優先」初衷，延續城市幸福力。

林智堅說，很多人跟他說，竹市的路變較平了，公園變美了，停車場更友善了，不管是隆恩圳、賞蟹步道、親子沙灘和魚鱗天梯等公共建設的完成，搭配受歡迎的親子藝文饗宴，市民很有感，也得到年輕爸媽的肯定，長輩、孩子的笑聲也變得更多了。

林智堅強調，未來將著重拚經濟，讓市民過好生活，包括推動大車站、竹科X、香山精密機械園區等計畫，此外，建設腳步也不會停，歡迎企業來竹市發展，年輕朋友到竹市定居、就業，一起在竹市落腳深耕。

市府表示，縣市幸福指數大調查已連續7年辦理，今年主觀幸福感調查是在10月3日到11月17日進行，並電訪20歲以上民眾，是全台規模最大、最深入地方、涵蓋面向最廣的幸福指數調查，深具意義。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/