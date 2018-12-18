踢館教育部！台大挺管派申請「沒有校長最長大學」世界紀錄

2018-12-18 15:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選案至今未休，不滿教育部不發聘給管中閔，「挺管派」的台大自主聯盟約10人今下午到教育部門口抗議，重申「還我校長」，並邀教長葉俊榮面對面溝通，甚至更稱已遞交申請金氏世界紀錄「全世界沒有校長最長大學」，說要將榮耀與教部共享。

發起行動的台大化學系助理教授徐丞志說，今年1月5日台大遴選委員會選出院士管中閔為台大校長後，教部歷經3任部長仍拒絕發聘書，批違反大學自治，打擊台灣高教競爭力，破壞人民對政府信任，結果也反映在這次九合一選舉上。

而行政院明天將召開台大案相關的訴願委員會議，徐丞志也以台大自主聯盟提出5點聲明，一、邀請葉到台大跟師生面對面溝通；二、行政院若裁定教部違法須立即聘管、若行政院不挺台大則校方要立即提假處分；三、呼籲台大當初學生領袖林佳龍、鄭文燦、鍾佳濱、段宜康等替母校發生；四、要科技部長陳良基支持大學自主。

最後第5點，徐丞志說，台大沒有校長已經超過500天，人生短短幾個秋，3年之後又3年，自主聯盟已經遞交申請「全世界沒有校長最長大學」的金氏世界紀錄，讓台大這份得來不易的榮耀與教育部共享；最後帶領眾人呼口號，要求「教育部長、還我校長！」

而教育部長葉俊榮則在下午3點與台大自主聯盟碰面，表示會優先安排與台大師生面對面溝通，時間預定在學校期末考週（明年1月初）之前，葉並表示，上任後就表達要積極面對、正向溝通、勇於承擔，並強調處理上應聚焦制度而非聚焦個人，並進行大學校長遴選制度興革。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/