高雄惠峰宮落成建醮 打造16888台斤大米龍

2018-12-18 15:06

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山區惠峰宮落成建醮，禮聘知名道長李游坤打造一條重達1萬6888台斤、價逾上百萬元的大米龍，20日上午邀請立法院長蘇嘉全開光點眼，今天大米龍趕工完成，立即吸引大批信眾前來先睹為快。

惠峰宮是岡山區嘉峰里的地方宮廟，主祀神明為燕巢角宿天后宮分靈來的媽祖，並奉祀當地高家的池府千歲、大崗山超峰寺觀音菩薩，由於舊廟腹地狹窄，熱心信眾購置附近台糖地另建新廟，歷經多年逐步擴建，美輪美奐的惠峰宮終於大功告成，媽祖指示12月20日至30日舉行盛大慶成祈安建醮大典。

惠峰宮管理委員會主委李瑞霖表示，為了祈求合境平安，廟方特地從台北禮聘碩士道長李游坤打造一條重達1萬6888台斤、價逾上百萬元的大米龍，今天甫趕工完成，20日上午10點將由立法院長蘇嘉全主持開光點眼儀典。

李游坤表示，這是目前他打造過最大條的大米龍，總共用了1萬6888斤白米，堆砌成龍形象徵「五穀豐收」，並以1萬5000枚20元硬幣安插龍身當作龍麟，象徵「財富連連」，龍首可左右擺動、還會吐煙，8人團隊連夜趕工2天才大功告成。

建醮執行長邱進錄說，以1斤白米30元計，這條大米龍光是白米就50萬餘元，1萬5000枚20元硬幣就值30萬元，如加上雲海、支架、地毯等費用，大米龍造價至少超過120萬元，慶成建醮結束，萬斤白米將分送給中低收入戶吃平安。

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