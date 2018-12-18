中市路平4年完成逾700公里 全面提升道路品質

2018-12-18 14:54

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府推動「4年500公里」的路平專案，已經提前於今年5月2日達標，目前更達到705公里，共改善1217條主要道路。建設局今日表示，路平專案施工路段分布各區域，除成功縮短城鄉差距外，更進一步提升道路品質，讓用路人有更好的用路環境。

建設局表示，該局從2015年1月12日執行路平專案至今年12月14日止，市區累計完成205公里路平、山城累計208公里、海線累計111公里、屯區累計181公里，共改善台中1217條主要道路，路平長度已達705公里。

建設局長黃玉霖表示，台中市路平專案在執行速度、平坦度及施工品質等各方面，都是全國第一。內政部營建署每年針對全國各縣市進行「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，台中市在2016、2017年連續2年榮獲直轄市道路平坦度第1名；綜合評分也從往年的甲等躍升成為優等，優異的表現吸引其他縣市觀摩，彰化縣政府今7月更組團到台中取經。

黃玉霖指出，比起其他縣市的要求標準，台中市的「路平專案」要求更高，把每條道路都當示範道路來施做，訂出施工十大要領，包括孔蓋下地、老舊管線汰換、預留接水接電管線、路基改善、人行道無障礙施工、提升標線抗滑係數等。至

此外，推動路平專案過程中，更整合管線單位，減少道路重複挖掘，至今成功減少3164件道路重複挖案件數，約25.29％；並全面推動「車道修復」改善過去「蛇狀路」、「補丁路」狀況，修復面積達74萬9474平方公尺。

黃玉霖也，市府積極向中央爭取路平專案前瞻計畫，獲得內政部與交通部補助，合計49案，總經費25億3,529.6萬元，挹注路平專案執行，路平長度約182公里，改善人本通行環境約19公里，已於今年度全面啟動。他也感謝所有投入路平工程的施工人員，他們犧牲時間和睡眠，用心完成每項工程，堪稱「路平英雄」。

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