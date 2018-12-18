佛心！中華郵政明年約僱起薪加2％、全面調薪方案年中出爐

2018-12-18 15:21

〔記者陳宜加／台北報導〕中華郵政業績蒸蒸日上，今年可望獲利120億元，中華郵政董事長魏健宏今天透露，年終獎金可望發放4.4個月；此外，為提高吸引力，明年起將提高約僱人員待遇，同時進行薪資研究，可望進一步調整全體員工待遇，明年中旬結果出爐。

中華郵政獲利穩定，今年4月起全面調薪，平均加薪達3％、基層人員達5％；而中華郵政今年預估收入將達2863.5億元、稅後淨利85.8億元。中華郵政表示，截至11月，稅前淨利已達115億元，預估全年達120億大關，超乎預期，主因去年郵資調整後，郵務收入增加。

魏健宏今天表示，今年用人費用總計287億元，中華郵政員工數約2.6萬人，預算限制約為近3年營業收入的10％，為提升中華郵政吸引力，持續檢討提升新進員工待遇，預計今年底前董事會通過後，報交通部核准。

中華郵政人資處長楊素珠表示，預計明年元旦起調升約僱人員起薪，將調高薪資級距1級，目前中華郵政約僱人員約有1700人，多數為外勤投遞工作，起薪為2萬7690元、將增加578元，用人經費將增加1874萬元。

她也證實，中華郵政已委外辦理薪資研究案，明年1月期中報告出爐、明年中確定結果，主因觀察業界待遇與福利，盼提升基層待遇以增加競爭力，例如郵局櫃台人員起薪較銀行低；不過，調薪仍須走一定程序。

魏健宏表示，中華郵政這一年有相當多改變，郵、儲、壽等3大業務表現相當不錯，總結算營業目標與國庫責任貢獻均樂觀達標。中華郵政面臨社會快速改變，逐漸轉型跟上時代巨輪，迎頭引領消費者消費習慣。

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