路燈忽亮忽暗 斗六市區開關故障搶修1小時！

2018-12-18 14:59

〔記者詹士弘／雲林報導〕路燈一閃一閃亮晶晶，難道是耶誕節到了，提前慶祝嗎？斗六市區昨天晚上不少路段的路燈閃爍不停，忽明忽暗，不少人開玩笑表示，是不是耶誕節快到了的應景燈光秀；台電表示，經派員查修，發現係因路燈開關故障引起所致，經搶修後在一個小時恢復正常。

昨天晚上斗六市區不少路段路燈發生故障，一下亮、一下滅，影響照明及行車安全，新當選市長林聖爵在臉書上表示，疑似台電開關有故障，並有800戶停電中，已協調台電搶修中。

台電雲林區處表示，接獲路燈故障通報後，經調查發現斗六市保長、中華、莊敬路等大部分路段路燈閃爍或不亮，經經派員現場查修，發現係因路燈開關故障引起，經搶修後大部分路燈於一個多小時後陸續恢復正常。

台電說明，昨日另有供電饋線「北平西#27南1」木橫擔斷裂停電事故，因有立即危險，必須切開地下分歧開關始能作業，於18時30分停電搶修，影響停電用戶829戶，停電範圍斗六市北平路、西平路等部份區域，於昨天19時20分恢復供電。路燈開關故障閃爍停電，與一般用戶停電829戶是兩個不同事故。

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