東北季風夾帶溪河揚塵 高市11測站空品紅害...

2018-12-18 14:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今空氣品質不佳，11個測站達「紅害」，環保局表示，大陸冷氣團強風昨引起濁水溪揚塵，高雄從昨天傍晚受到影響，懸浮微粒（PM10）及細懸浮微粒（PM2.5）同步上揚，濃度於今日凌晨達到最高，目前已開始減緩，預計傍晚會回到橘色等級。

環保局表示，這波冷氣團自昨日下午逐步影響雲嘉南高屏的空氣品質，強風速帶起地表揚塵，尤其是河川揚塵，一路南下，成為入冬以來最強的一波霾害，高雄懸浮微粒小時濃度一度超過150微克/立方米，在今日凌晨達到高峰，上午已明顯減緩。

環保局昨晚啟動應變機制，要求前20大廠商、汽電共生廠、電弧爐業者開始應變，洗街作業也從夜間持續迄今以減少揚塵，興達電廠也配合於夜間開始降載，總計降載及減排10家，提升防制設備效能9家，增加灑水及清掃頻率3家，停工、停爐或停車3家。

教育局通知385所學校及457所幼兒園，彈性調整今日戶外課程及落實相關防護措施；社會局通知154家老人福利機構、23家身心障礙機構、72家公私立托嬰中心、14家兒少安置機構落實相關防護措施；工務局通報4427處工地，要求做好污染防制措施；興達電廠維持7成以下降載運轉。

環保局提醒大家暫時減少戶外活動，外出民眾應配戴口罩，家中若有敏感族群、幼童及年長者，更需注意健康狀況，同時儘量使用大眾運輸工具，減少污染排放。

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