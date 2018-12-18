全台郵局釋空間 明年起變長照機構、社會住宅

2018-12-18 14:19

〔記者陳宜加／台北報導〕配合政府長照與青年政策，中華郵政盤點全台數十處節餘空間，最快明年起將搖身一變成為長照機構、社會住宅，發揮更大價值。中華郵政董事長魏健宏表示，中華郵政身為國營事業中的「模範生」，助政府一臂之力，善盡社會責任。

魏健宏表示，中華郵政提供22處地點給衛服部挑選，審查後選定南港郵局優先試辦，將成為全台第一處郵局長照機構，將指派基隆醫院主辦業務，評估南港郵局內外環境、引進長照、醫療設備、車輛、人員等。

中華郵政資產營運處長周玲莉表示，8月確定將提供南港郵局3至5樓空間，每層面積約300坪，本為郵局倉儲空間，預估明年10月建置完成。南港郵局優勢在於三鐵共構、交通方便，至於床位數量則待衛福部規劃。

她也透露，空間改建費用將由衛福部支應，中華郵政僅出租，不過，中華郵政提供租金相當便宜，明天上午將與衛福部開會洽談，初步研擬1坪1個月800元。根據計算，3層樓共900坪，每年將有864萬元租金收入。

除了配合長照政策，中華郵政也應蔡英文總統青年政策要求，盤點節餘空間，提供作為社會住宅。周玲莉指出，目前已盤點全台數十處節餘空間，將以「包租代管」方式，提供地方政府改建或新建為社會住宅。

她指出，將由地方政府檢視需求與交通便利性，目前包括淡水郵局改建將移撥2層樓、台北大學新建郵局將預留1、2層樓、台中潭子訓練中心改建、高雄林園郵局改建等方案，改建最快明年就啟動，新建則需3年；而配合內政部社會住宅優惠，租金約僅為市價的8成。

魏健宏強調，中華郵政善盡企業責任、回饋社會，優先投入配合政府長照與青年政策，擔任國營事業中的模範生，他也一再向內部重申，中華郵政不只拚業績，也要更加回饋社會。他也說，未來中華郵政長照活動也將結合長照機構，規劃更多高齡長輩關懷活動。

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