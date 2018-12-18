梁靜茹來送禮 助小朋友耶誕圓夢

2018-12-18 14:12

〔記者湯世名／彰化報導〕耶誕節前夕，彰濱秀傳醫院今天舉辦「秀愛傳情耶誕圓夢活動」，藝人梁靜茹親臨致贈球鞋、耳機等禮物給7間受贈社福單位代表，完成1050位弱勢及身障人士獲得耶誕禮物的心願，梁靜茹並與慢飛天使合唱《小手拉大手》，為身障孩子加油打氣，提早歡慶耶誕佳節。

圓夢活動在彰濱秀傳一樓大廳高約2層樓的耶誕樹前舉辦，喜樂憨兒以可愛舞蹈開場表演「學貓叫」，舞出年年圓夢的喜悅。連續3年來認養禮物的藝人梁靜茹代表社會各界，親手致贈象徵各界愛心的禮物給社福單位代表，梁靜茹的天后形象深植人心，她和孩子近距離的互動，讓現場的歡樂指數破表。

每份禮物背後都有社福單位孩子的迫切需求，聖母聖心啟智中心代表是小腦萎縮症患者「小許」，願望是耳機和滑鼠，禮物有助他手眼協調進行復健；喜樂保育院代表「小源」，願望是MP3，禮物能陪伴他在生活上放鬆心情及穏定情緒；慈生仁愛院代表「小如」願望是球鞋，禮物能幫助她汰換鞋底磨平的舊鞋，讓她能盡情練舞及表演，小朋友們開心從梁靜茹手上收到禮物，一起說出對各界愛心的感謝。

錫卿文教基金會執行長黃柏文表示，今年是秀愛傳情耶誕圓夢計畫第13年，參與的7間社福單位包括慈生仁愛院、聖家啟智中心、聖母聖心啟智中心、慈愛殘障教養院、家扶基金會彰化家扶中心、喜樂保育院，以及彰化縣自閉症肯納家長協會。

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