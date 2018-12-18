台中工業區聯外道路施工 尖峰時間塞爆惹怨

2018-12-18 14:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中工業區重要聯外道路－工業區一路－正進行路面改善工程，工業區廠商表示，工程在上下班時間照常施工，工業一路從4線道縮為2線道，昨晚下班車陣長約2公里，一直到8時左右才逐漸疏散。對此，台中市政府養護工程處表示，將請施工廠商避開上下班時段，並盡量縮短施工時間，加強交通維持措施。

工業區廠商指出，工業區一路貫穿整個台中工業區，且通往台灣大道，是工業區的交通大動脈，上週四開始施工，封閉一半的道路，昨晚下班時間照常施工，往台灣大道方向大塞車，傍晚5時30分已經回堵到工業區五路口，車陣長約2公里，平常下班車流約在6時30分左右即疏散，昨晚一直塞到8時，很多人氣得大罵「現在是沒政府了嗎」！

廠商說，他想知道施工到何時，今天上午打電話到建設局，電話卻轉來轉去，沒有人知道這個工程，只好自己沿路去找施工告示牌，再打電話詢問工地負責人，對方表示市府核准可24小時施工，工業區一路將施工至24日，無法保證能否避開上下班時間施工。

對此，養工處表示，目前執行的工程是經濟部補助的前瞻基礎建設計畫，將改善工業區周邊道路，養工處會請廠商調整施工流程，以縮短施工時間，讓工程盡量避開在上下班時段，而在施工路段也要加強交通維持措施；而為了顧及施工品質，相關施工規範仍要遵守，例如，路面重鋪後，瀝青混凝土溫度必須降到50度以下，道路才開放通車，因此也請用路人體諒。

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