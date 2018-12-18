家扶中心天使樹耶誕禮物捐贈活動

2018-12-18 14:39

〔記者廖耀東／台中報導〕認捐全台13個家扶中心的天使樹耶誕禮物捐贈活動，今年擔任捐助人滿第10年的官幸華小姐，今日（18日）上午特地帶著她的美籍夫婿戴博文，一起來參加家扶中心第19屆的金典天使樹捐贈儀式。

來自台中的官幸華小姐，本身是一家公司企業老闆，每年12月即有在台灣南投偏鄉地區等地發放物資。她表示，「發送禮物的意義，在於提醒自己是一個幸福的人，每個小朋友收到這份耶誕禮物，瞭解到自己是一個好孩子，要做好事，絕不能做壞事。禮物即意味著自己是個好孩子。」所以發送禮物，它並不是一種施捨關係，而是給予這些小朋友，一份承諾書，代表著「愛與信任」的承諾！

加碼認捐150份耶誕禮物的官幸華，則希望沒有寫到天使樹心願卡的小朋友，也能開心地度過今年的耶誕節。所以她的美籍夫婿戴博文，受到妻子的感召，並以聖誕老公公的裝扮，發送糖果給現場所有家扶的小朋友，讓現場氣氛更加溫馨與熱絡。當下並包出了10萬元大紅包予南台中家扶中心，讓這一份溫情傳遞一整年！

南台中家扶中心與台中金典酒店合辦的天使樹耶誕認捐活動，今年已邁入第19年頭，總計收到1850份耶誕禮物。再過一個月即將退休的南台中家扶主任洪健胤表示，「服務家扶中心以來，沒想到在我下個月屆退之際，天使樹活動收到歷年來最多禮物的創新紀錄，是我退休前收到最開心的禮物了！」並盼社會上許多人士，都能一起扮演弱勢孩子生命中的聖誕老公公，給予他們更多的關懷與鼓勵！

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