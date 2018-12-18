家扶中心天使樹耶誕禮物捐贈活動

〔記者廖耀東／台中報導〕認捐全台13個家扶中心的天使樹耶誕禮物捐贈活動，今年擔任捐助人滿第10年的官幸華小姐，今日（18日）上午特地帶著她的美籍夫婿戴博文，一起來參加家扶中心第19屆的金典天使樹捐贈儀式。
來自台中的官幸華小姐，本身是一家公司企業老闆，每年12月即有在台灣南投偏鄉地區等地發放物資。她表示，「發送禮物的意義，在於提醒自己是一個幸福的人，每個小朋友收到這份耶誕禮物，瞭解到自己是一個好孩子，要做好事，絕不能做壞事。禮物即意味著自己是個好孩子。」所以發送禮物，它並不是一種施捨關係，而是給予這些小朋友，一份承諾書，代表著「愛與信任」的承諾！
加碼認捐150份耶誕禮物的官幸華，則希望沒有寫到天使樹心願卡的小朋友，也能開心地度過今年的耶誕節。所以她的美籍夫婿戴博文，受到妻子的感召，並以聖誕老公公的裝扮，發送糖果給現場所有家扶的小朋友，讓現場氣氛更加溫馨與熱絡。當下並包出了10萬元大紅包予南台中家扶中心，讓這一份溫情傳遞一整年！
南台中家扶中心與台中金典酒店合辦的天使樹耶誕認捐活動，今年已邁入第19年頭，總計收到1850份耶誕禮物。再過一個月即將退休的南台中家扶主任洪健胤表示，「服務家扶中心以來，沒想到在我下個月屆退之際，天使樹活動收到歷年來最多禮物的創新紀錄，是我退休前收到最開心的禮物了！」並盼社會上許多人士，都能一起扮演弱勢孩子生命中的聖誕老公公，給予他們更多的關懷與鼓勵！
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金典天使樹耶誕禮物募集活動，1700份禮物全數達標，認捐人官幸華（右）再加碼150份禮物給來得及填寫心願卡的小朋友！（記者廖耀東攝）
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金典天使樹耶誕禮物募集活動，認捐人官幸華的美籍夫婿戴博文特地穿著耶誕裝扮來發送禮物及糖果，並當場加贈10萬元扶幼捐款！（記者廖耀東攝）
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金典天使樹耶誕禮物募集活動，來自各地企業主、慈善基金會及善心人士的愛心捐贈，扮演家扶中心弱勢小朋友們的耶誕老公公！（記者廖耀東攝）
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來自台中的捐助人官幸華及夫婿戴博文，兩人加碼150份禮物及10萬元的扶幼捐款，愛心不落人後。（記者廖耀東攝）
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