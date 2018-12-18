防堵非洲豬瘟疫情！ 這些常見肉製品不得攜入境

2018-12-18 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕面對來勢洶洶的非洲豬瘟疫情，我國政府嚴格把關並大力宣導全民防疫，不過仍有許多民眾私帶肉品闖關，讓檢疫人員相當頭疼，以下列舉數項攜帶肉製品入境的常見迷思，並附上防檢局公布之條文。

非洲豬瘟疫情在中國延燒，台灣目前尚無疫情傳出，為防堵疫區肉品挾帶豬瘟病毒入境，防檢局及關務署積極執行邊境查核，動物傳染病防治相關裁罰新基準也已修法完成並於14日上路，但民眾違規案例卻層出不窮，全國邊境機場與港口短短2天便查獲41起違規案例。

加工、真空包都不行，只有罐頭可以帶入境

違規民眾常誤以為「非生鮮、非生肉」即可通關，因而將加工後或真空包裝的肉品帶入境內，防檢局組長彭明興直言這是錯誤的迷思，強調「只有罐頭可以帶入境，其他通通不准帶」。

彭明興指出，旅客違規攜帶的肉製品中以香腸、臘肉等加工食品為大宗，過往防檢局查出此類食品時多以勸導代替開罰，讓不少民眾以為是可攜帶的，他強調，只有經高溫、高壓滅菌消毒的罐頭或泡麵中的調理包可以帶入境，其餘肉製品均不准攜帶入境。

未經申報檢疫不得攜入之常見食品一覽

1.加工肉類（含真空包裝）：肉乾、肉鬆、酸肉、香腸、臘肉、熱狗、火腿等加工肉類。

2.內餡含肉製品：肉粽、肉包、肉捲、牛肉丸、貢丸、精肉丸、水餃、披薩、月餅、三明治、漢堡、肉鬆蛋捲等，就連含肉的機上餐盒都不得攜帶入境。

3.含肉之液態湯類：如內含肉眼可明辨之肉塊、絞肉、火腿、培根、香腸、肉乾及肉鬆等湯類。

4.動物飼料：含動物性成分之犬貓食品，包括乾飼料及含牛肉成分之罐頭、零食、保健食品等。（不含牛肉成分之罐頭無須申報檢疫即可攜入）。

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