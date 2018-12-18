為獨老加菜 台糖助華山推「包紅包送年菜」

2018-12-18 13:38

〔記者王涵平／台南報導〕為獨居長者募年菜，台糖再度攜手華山基金會，動員全台73個台糖加油站勸募年菜基金，民眾在台糖加油站加油時可自由樂捐，投入年菜基金的募款箱，紅包滿百即可獲得1瓶台糖蠔蜆精。

台糖與華山今年成立「台中忠勇社區服務站」，位於台南新營區新進加油站同步舉辦年菜基金勸募啟動儀式，特製巨型助老紅包袋，台糖油品事業部執行長徐繼聖、副執行長柯勝宗以及華山基金會的代表共同揭開，邀請全民於明年1月20日前「包紅包，送年菜」，關懷獨居老人。

台糖公司表示，響應政府長照政策及溫馨睦鄰計畫，忠勇社區服務站提供里民與長輩多元的服務系統。為照護社會上更多需要幫助的獨居長輩，台糖與華山延續去年的合作模式，再度舉辦募年菜活動。

台糖指出，「幸福‧感恩の饗宴」募年菜活動自12月20日起跑，一路延續至明年1月20日，活動期間民眾赴台糖加油站加油時會收到1個紅包袋，民眾可自由樂捐，歡迎發揮善行義舉，將小愛化成大愛。

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