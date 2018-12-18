台灣務實對抗變遷 碳稅及再生能源未來發展重點

2018-12-18 13:49

〔記者楊綿傑／台北報導〕於波蘭卡托維茲舉行的「聯合國氣候變化綱要公約第24次締約方大會（UNFCCC COP24）」上週六順利落幕，對於本次組團參與成果，環保署今天表示，這次透過廣告、專訪等方式進行宣傳，官方跟民間NGO也與多國進行交流互動，至於未來作為，再生能源將發展生質能提高整體佔比，碳稅的部份已經進入規劃階段。

環保署代理署長蔡鴻德表示，本次通過「卡托維茲氣候包裹決議」，以作為2020年之巴黎協定施行的基礎，內容包括「實施透明度架構的準則」，規範各國如何提供有關描述其國內氣候行動的國家自定貢獻（NDCs）的資訊細節；「資金募集」，自2020年起每年募集1000億美元以支持發展中國家氣候行動，進而從2025年起建立新的融資目標過程；「如何在2023年進行全球盤點」；「如何評估技術開發和轉讓的進展」等。

蔡鴻德說，在國際合作面向上透過接受媒體專訪、在電車上刊登視覺廣告，展現台灣專業、務實、有貢獻的精神。此次有9個友邦在COP24高階會議上為我國執言，而15個友邦致函本次會議主席及公約秘書處執行秘書，支持我國實質參與並呼籲不應排除台灣於聯合國氣候變化綱要公約會議活動之外。而台灣的多個NGO、企業團體亦透過展覽攤位及周邊會議演講等方式積極發聲。

至於台灣的具體作為方面，蔡鴻德表示，台灣是世界少數幾個國家訂有溫室氣體減量管理相關法律的國家，溫室氣體排放則設定了2050年降50%、2030年降20%、2025年降10%、2020年降2%等目標。

此外，包括國家能源、製造、運輸、住商、農業及環境等6大部門「溫室氣體排放管制行動方案」也已核定，其中能源方面未來還會加入生質能，目前設定的20%綠能有可能再提升。外界關注的碳稅議題，現已再規劃中，2020年會提出相關方案。

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