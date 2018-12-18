台南市立圖書館新總館上樑 工程進度達36.5％

2018-12-18 13:24

〔記者萬于甄／台南報導〕斥資18億的台南市立圖書館新總館今舉行上樑典禮，由代理市長李孟諺擔任主祭，並邀請許多地方民意代表、市府團隊等，一同祝禱祈福，希望新總圖工程能順利在2020年完工啟用，給予台南市民全新的閱讀天地。

文化局表示，市立圖書館新總館興建基地約1.5公頃，總樓地板面積約3萬5000平方公尺，以建構生活休閒中心、數位學習中心、圖書資訊中心、研究資訊中心、文化資源中心及綠建築的綜合型公共圖書館為目標。

市立圖書館新總館未來除了百萬冊藏書量外，將導入數位化學習、Co-working Space創客空間、烹飪教室、電腦教室等複合型機能，增設規劃樂齡、幼兒及親子使用者需求的環境，使新總館能讓不同年齡層都有專屬的空間與學習機會。

代理市長李孟諺致詞時表示，新總館自去年動工以來，目前整體興建工程進度達36.5％，已持續超前，也充分展現團隊工程品質及施工水準，希望大家繼續努力，共同打造台南最優質的公共建築，期盼2020年市立圖書館新總館能帶領市民走向更舒適的知識天地。

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