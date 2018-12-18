雲林觀光旅遊App 智慧聰明遊雲林

2018-12-18 13:10

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府因應民眾及遊客之需求，提供新版「雲林文化旅遊網」與「雲林觀光旅遊App」，讓民眾可以順暢的取得旅遊相關資訊、安排屬於自己個人化的旅遊行程，網站及APP也提供豐富的資訊，增加來到雲林旅遊時的便利性。

觀光旅遊APP提供遊客「吃喝」、「玩樂」、「購物」、「交通」、「住宿」5大類型觀光旅遊資訊，並支援「繁」、「簡」、「英」、「日」4種語言，簡單的操作介面，方便國內外旅客查詢旅遊資訊，輕鬆暢遊雲林的好山好水。

計畫處副處長蘇建蒼表示，雲林縣政府執行交通部觀光局跨域亮點計畫－「雲遊3林－慢食、好行、悠遊居」，以「台灣最輕的旅行」為訴求，結合優質農業、文化創意、地質生態環境教育與農事食藝等，逐步打造雲東地區成為嶄新國際觀光魅力據點。

縣府也委請雲嘉南區域運輸發展研究中心針對雲東地區交通問題進行研究及分析，對主要行程研究交通接駁配套，改善交通不足問題，供縣府運輸單位爭取預算發展雲林縣交通運輸提案參考。

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