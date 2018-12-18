白沙屯拱天宮21日點斗燈 信眾不畏低溫排長隊漏夜等候

2018-12-18 13:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮將於12月21日（農曆11月15日）開始受理信眾點斗燈，已有不少信眾於16日起陸續前往排隊等候；近日冷氣團來襲，廟方不忍信眾餐風露宿，昨天趕緊立牌，告示農曆11月14日（國曆12月20日）上午8點起「正式」開放排隊，但信眾熱情不減、不畏低溫，隊伍越排越長，廟方也呼籲排隊信眾要注意保暖。

白沙屯拱天宮於每年農曆11月15日，開始受理信眾點斗燈，除消災解厄，也祈求全家平平安安，提供有文昌燈、觀音佛祖斗燈、天上聖母斗燈共1000多盞，每盞3千元，年年吸引全台各地信眾提早前往排隊等候。

因斗燈數量有限，近年來，排隊信眾一天比一天早，去年適逢元旦連假，來自彰化的張小姐，帶著一家大小到拱天宮紮營3天3夜，拔得頭籌；今年則有來自台南的信眾，因去年沒有排到，於16日就前往等候。

連日來，已有彰化、台中等地的信眾在香客大樓旁大排長龍，還自動在排隊的椅子、板凳上，用簽字筆編號駐記。

不過，廟方卻在昨天立牌，告示農曆11月14日上午8點起「正式」開放排隊，也引發已經在排隊的信眾抱怨，「難道我們在這裡排的不算數？」

拱天宮管委會總幹事陳春發說，因近來天氣冷，廟方考量媽祖婆慈悲為懷，不忍信眾餐風露宿，所以立牌告示，希望信眾能於正式開放排隊起，再來排隊。

陳春發說，12月20日（農曆11月14日）上午8點起，廟方會在香客大樓，另設一處排隊點，發送正式的號碼牌，並提供領得號碼牌的信眾，進入香客大樓大廳排隊休息，於21日開始辦理點燈作業，並提供晚、早膳。

對於信眾自發的排隊等候行為；陳春發說，廟方不鼓勵，但也不會驅趕，但也提醒於「正式」開放排隊前，「注意廟方工作人員動態，一定要人在場才算數」，等候期間也請信眾注意保暖。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/