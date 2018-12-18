雲林3鄉市屬狂犬病高風險區 防疫所籲帶犬貓打疫苗

2018-12-18 13:11

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲縣古坑鄉全區、林內鄉及斗六市部分山區屬狂犬病高風險區，其中古坑山區近月內發生3起鼬獾咬傷民眾事件，縣府疾病防疫所強調，犬貓施打疫苗後保護力可達100%，飼主應定期帶家犬貓施打疫苗，以避免狂犬病疫病傳播。

防疫所表示，古坑鄉是陽性鼬獾分布之鄉鎮，故受傷民眾於當日就醫即接受注射狂犬病免疫球蛋白及人用狂犬病暴露後疫苗，以防受感染。民眾如被鼬獾、白鼻心等食肉目動物咬傷，建議傷口以肥皂或清水沖洗15分鐘、再以優碘清潔消毒，並儘速就醫。咬傷人的動物屍體可由防疫所協助轉送家畜衛生試驗所進行檢驗。

防疫所強調，山區犬貓為與野生動物接觸之狂犬病高風險族群，飼主應定期帶家犬貓施打疫苗，以避免狂犬病疫病傳播、維護人與動物的安全。

雲縣防疫所已於12月13日挨家挨戶完成古坑鄉桂林村犬貓狂犬病疫苗預防注射，12月20日將前往永光村再次加強狂犬病疫苗預防注射，呼籲民眾務必帶飼養的犬貓前往施打。活動地點與時間請洽雲林縣古坑鄉公所（05-5826317#134）或雲林縣動植物防疫所 05-5523302（林小姐）。

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