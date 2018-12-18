國際賽事認證 「烏峽馬」報名開跑

2018-12-18 12:23

〔記者邱書昱／新北報導〕獲得IAAF、AIMS認證的「烏來峽谷馬拉松」，將於2019年5月5日開跑。新北市觀光旅遊局表示，瞄準日本黃金週時間，邀請國際跑者前來挑戰，除了賽道風景優美、吸收芬多精外，跑完後也能前往烏來泡美人湯，賽事報名從即日起至明年1月31日止。

烏來峽谷是台日知名的觀光勝地，更是距離捷運不到20分鐘的峽谷景點，觀旅局介紹，豐沛的活氧、負離子、芬多精「烏來空氣三寶」成為跑步旅遊的首選，路途經過烏來峽谷、櫻花林道、瀑布奔流、泰雅藝術等，是女生初次挑戰全馬的不二選擇。

此外，完賽禮是由新銳設計師宋政傑操刀，結合台灣泰雅族編織與日本繩結文化，他說，兩者都在傳達情感上的交織，當日本跑者來參賽時，象徵兩種編織文化和民族文化的交流。

觀光旅遊局長陳國君表示，活動邀請創作歌手廖柏雅創作大會主題曲「Running in Place」，同時中華郵政板橋郵局也替賽事推出烏峽馬限量版祖靈之眼明信片、郵票以及特製郵戳，將以不同的賽事豐富烏來特色的在地性。

觀旅局補充，本次烏峽馬報名全程馬拉松組限額1500人、半程馬拉松組限額2000人，名額有限，額滿即不再受理；比賽前也和美國戶外休閒品牌MERRELL合作，推出「烏來峽谷馬，健康換氣健行」健走行程，距離4.1公里活動，人數限額300名，贈送限定版禮物。

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