台積電南科擴廠明環評 環團籲百分百使用再生能源

2018-12-18 12:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕台積電將在位於台南的南科，投資高達6000億興建3奈米新世代半導體廠，預計2022年底量產，開發案將在明天送入環評大會做最後審議，由於水、電需求，環團今召開記者會，要求台積電應該效法國外廠商蘋果，承諾以百分百使用再生能源為目標，也希望環評大會要求該案應使用再生水及逐步達成全再生能源。

地球公民基金會主任李翰林指出，本案1年用電量高達77億度，約佔目前全台用電量2.9%，也遠超過全台南市整年生活及商業用電，而台南只有一座燃氣電廠，新增電力勢必要從高雄發電，但除煤減污是首要之務，無法接受台積電設廠而間接加重空氣污染。現在全球各大企業，都有加入「RE100聯盟」，承諾逐步使用100%再生能源，如Apple、Google等，他認為台積電應承諾將逐步使用100%再生能源，再設定期程以達成目標。而非把增加用電所產生的污染，轉嫁傷害南部民眾。

台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍表示，科技業無法使用間歇性的再生能源，這是完全錯誤的觀念。再生能源目前已可透過台電轉供調度來穩定供電，完全符合科技業生產的需要。且大量購買再生能源，亦可以減少空氣污染及減輕電價上漲的壓力。她認為隨著台灣再生能源供應比例提昇，台積電可持續提高再生能源比例，至少每年皆應超過國家配比目標，朝向100％再生能源目標邁進。

在用水部份，環境權保障基金會研究員林彥廷表示，本次環差，每日總用水量增加7.5萬噸，而使每日總量增至32.5萬噸，較原來25萬噸的用水量增加了30%。南部本來就是用水緊迫的區域，將帶來更大的壓力。他也提到，如果提高再生水廠處理效能，回收本次環差新增的每日5.2萬噸廢水，就可以滿足新增的用水需求，達到用水零成長。再由南科管理局可以透過管理調度，讓其他廠商使用再生水，而把純度較高的自來水挪給先進製程使用，整體減緩水情困難及河川污染的問題。

地球公民基金會副執行長蔡中岳強調，環團並不是反對台積電案，不過台積電所承諾使用2成再生能源顯然不夠，也不及其他供應鏈設定的目標他擔憂會「貨出不去，污染流下來」，所以希望台積電能夠跟上世界主流，承諾逐步實現百分百再生能源。

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