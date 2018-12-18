首張20萬罰單！帶15片肉乾入境台灣 中配挨罰嚇傻

2018-12-18 12:19

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為加強防堵非洲豬瘟，今日起針對自中國攜帶豬肉製品入境台灣旅客提高罰款金額為20萬元起跳，一名何姓旅客今天上午自中國福州攜帶15片豬肉乾入境桃園機場時被海關查獲，何女雖表示不知道不能帶肉乾入境台灣，仍被防檢局依法開罰20萬元。

為防止非洲豬瘟疫情進入台灣，桃園機場海關加強對於中國來台班機旅客行李檢查，上午11時15分，持本國護照的何姓女子搭乘廈門航空班機入境桃園機場時，被執勤海關人員在她行李內查獲15片豬肉乾，共重200克，海關人員依法移送動植物防疫檢疫局新竹分局開立20萬元裁處單。

何女聽到罰金高達20萬時，向防檢局人員表示不知道不能攜帶肉乾來台灣，「我才花20幾塊買肉乾，怎麼要被罰20萬！」防檢局人員告知何女30日內有申訴權利，也可分期付罰款。

防檢局表示，違反「動物傳染病防治條例」裁罰基準已提高至第一次罰20萬元，第二次罰100萬元，呼籲旅客切勿心存僥倖，以免受到重罰。

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