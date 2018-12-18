高雄市明年土地現值增0.33％ 大遠百連6年蟬聯地王

2018-12-18 12:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府今天公告，2019年公告土地現值平均調幅0.33％，大遠百則連續第6年蟬聯地王，公告土地現值每坪約188萬元。

高雄市2019年公告土地現值，經高雄市地價及標準地價評議委員會評議通過，今天正式公告，衡量各項影響因素與市場動向，擬定全市平均總調幅為0.33%。

高雄市地政局長黃進雄表示，房地產市場自2014年開始自高點反轉，今年處於持續盤整階段，市場買氣也較保守。高雄市交易量去年短暫回溫後，今年截至10月底止，買賣案件數為32575件，較去年同期微幅減少約2.28%。

黃進雄說，在價格方面，因高雄市不動產價格較北部地區低，且剛性需求仍在，建商購地需求也屬強勁，土地價格並未明顯下跌，屬持平發展情形。

高雄市地政局此次針對鐵路地下化沿線地區、衛武營國家藝術文化中心附近地區、亞洲新灣區附近地區，反映重大建設完工，略微調漲公告土地現值。

新開發完成重劃區，如第77期、第79期、第80期、第83期、第84期、及第89期重劃區等，為反映開發成果，達到漲價歸公目的，此次也適度調整公告土地現值。其餘地區除部分反映都市計畫分區或非都市土地使用編定變更有所漲跌外，大部分均無調整。

統計明年高雄市公告土地現值，持平區段數占總區段數87.69%，各行政區調幅自-0.66%至0.68%，均屬持平調整。

至於地王寶座，由位於南高雄的大遠百第6年蟬聯，公告土地現值維持每平方公尺57萬元，換算每坪約為188萬元。

北高雄最高地價區段，也是漢神巨蛋附近博愛二路一帶，公告土地現值維持每平方公尺44萬元，換算每坪約為145萬元。

最低地價區段則為與台東縣、花蓮縣、南投縣接界的國有林班地，每平方公尺公告土地現值為41元。

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