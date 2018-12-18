東海岸第1個農村社區小舖開幕 買得到東河臍橙、釋迦

2018-12-18 12:11

［記者張存薇／台東報導］台東縣東河鄉農會超市與便利商店異業結盟，吸引不少觀光客上門，為了銷售在地優質柑橘類、釋迦，東河鄉農會超市再進化，今天歡慶農村社區小舖開幕，以單粒方式銷售當季臍橙、佛利檬柑，也有洛神等加工產品，希望遊客嘗鮮後進一步宅配，目標是1年內增加10萬斤在地水果銷售量。

東河鄉農會超市2年前與全家便利商店異業結盟，聯合掛名提供服務，推廣部主任劉五龍說明，超市位在台11線上，平日每天來客數約600人，營業額達到6萬元，因此爭取農委會農糧署補助，在超市設立農村社區小舖，進一步推廣在地農特產品。

他說，希望透過展示在地柑橘類、釋迦鮮果，增加在地農產銷售管道，目前當季的水果包括葡萄柚、釋迦、鳳梨釋迦、臍橙、芭蕉、椪柑等，因為到超商的消費者多為小額消費，因此柑橘類及釋迦也以1顆為計價單位，方便消費者嘗鮮，後續可再向農會供銷部訂購宅配。

台東縣政府農業處長許瑞貴表示，未來會鼓勵各農會結合在地農友增設農村社區小舖，方便遊客購買產地好水果。而為了慶祝農村社區小舖開幕，東河鄉農會今天也發表「晚崙西亞冰棒」，以晚崙西亞橙原汁製作，完全不含香精、色素，即日起至31日以優惠價提供消費者嘗鮮。

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