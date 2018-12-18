2019全大運在中正 世界球后戴資穎站台代言

2018-12-18 12:06

〔記者曾迺強／嘉義報導〕2019年「第49屆全國全國大專院校運動會」（簡稱全大運），明年4、5月將在國立中正大學舉行，校方邀請世界球后戴資穎站台代言，並公布吉祥物、Logo、標語，同時結合1000元小額募款計畫，發行限量小戴紀念版悠遊卡。

戴資穎說，全大運是全國大專運動員競技的最高舞台，也是培育國手的搖籃，鼓勵選手比賽時，秉持永不放棄的精神。

中正大學校長馮展華、體育署學校體育組組長王漢忠等人揭曉大會Logo和精神標語，Logo以中正大學校花「紫荊花」為造型，象徵運動場上團結和諧、公平競爭與和平精神，精神標語透過全體師生評選出「實現夢想在中正，創新佳績全大運」。

2019全大運的吉祥物阿里、阿桃今天登場亮相，大秀舞蹈；中正大學主任祕書王安詳說，吉祥物分別取嘉義著名地標阿里山、古地名桃城命名，代表中正飲水思源、回饋鄉里的用心。

全大運規劃田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、擊劍、射箭、空手道、舉重、射擊、拳擊、角力、木球、高爾夫及定向越野等18項運動種類，競賽場地分布嘉義地區大專校院、縣市運動場館等21處。

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