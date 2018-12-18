她曝好市多這蛋糕「神祕吃法」 網友暴動：很犯規！

2018-12-18 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕寒冷冬天配上濃郁的巧克力超對味，一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說 」分享人氣商品巧克力甘納許蛋糕的神祕吃法，引起熱烈討論，不少人紛紛直呼看起來實在「太銷魂」。

不少網友最近都在該社團推薦「巧克力甘納許蛋糕」，認為這款巧克力蛋糕甜度適中又好吃，還有網友分享可以分裝冰冷凍，省去份量大怕吃不完的問題。一名網友也表示，日前將巧克力蛋糕切片拿去微波30秒，蛋糕上方的巧克力就會溶化成濃郁的巧克力醬，「把它提升到另一種境界」。

網友看到後都口水直流，回應「很犯規的吃法」、「太銷魂了啊」、「加熱過的巧克力類蛋糕，最適合旁邊來一球香草冰淇淋」、「熔岩巧克力的概念」、「可以不要再生火了嗎？最近在減肥」。

巧克力甘納許蛋糕受到消費者歡迎。（圖擷取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說 」）

有網友透露可將蛋糕微波加熱30秒，會「把它提升到另一種境界」。（圖擷取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說 」）

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