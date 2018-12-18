南橫修路管制引發不滿 利稻村民集結抗議

2018-12-18 11:33

〔記者王秀亭／台東報導〕公路總局關山工務段為修復去年10月豪雨造成的道路災害，進行碧山橋改建工程，幾經溝通未取得在地居民共識，近日發布管制公告，引發村民強烈不滿，今天上午赴工務段抗議，段長陳克劼允諾與村民協調前，路段暫不管制。

「還我路權、拒絕管制」近60名海端鄉利稻村民今天上午9時許在關山鎮集結，拉起抗議布條，沿著省道台9線高呼口號，徒步到公路總局關山工務段表達抗議。

村民古利雄氣憤表示，莫拉克風災迄今近10年，南橫公路東段修路管制未曾停過，長期給工務單位方便，卻造成大家不便，村民多年來就像殘障人士般，連進出家門都不方便。

準利稻村長古金福代表村民遞交陳情書，古金福指出，村民長期不滿，13日關山工務段召開協調會，全村事前決議不出席，協調會依舊召開，不尊重村民；六口溫泉大崩塌修災工程未如期完工，村民有權了解工程延期原由；工務段未與利稻村達成共識前，村民不接受管制。

陳克劼表示，南橫公路東段因莫拉克風災造成嚴重災害，後續又有天秤、天兔、杜鵑、莫蘭蒂等颱風、豪雨釀災，致使近年南橫公路修復工程不斷，目前霧鹿至利稻間有五處修災工程進行中，其中四處確有管制必要。

陳克劼說，今年9月29日曾赴利稻村召開協調會，地方五合一選舉過後，包括12月13日三度赴海端鄉召開說明會，對村民提出的意見有正面回應，但地方對工務段的施工管制需求未獲同意，村民今天要求工務段再至利稻村協調，工務段會盡速前往，協調會前暫不實施路段管制。

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