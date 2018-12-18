外遇、家暴「被離婚」反被驅逐出境？ 移盟促修法

2018-12-18 11:16

［記者陳昀／台北報導］今天是國際移民日，移民／住人權修法聯盟（移盟）、法律扶助基金會等團體召開記者會指出，部分外籍配偶離婚後礙於沒有孩子監護權被迫馬上離開台灣，但遭遇的情況可能是丈夫外遇、被丈夫之外的人家暴等，呼籲政府修正隱含排外、歧視意涵的「入出國及移民法」。

南洋台灣姊妹會執行秘書李佩香說，現行移民法31條規定嚴苛，外籍配偶離婚後想在台灣居留，必須有子女監護權，或被「配偶本人」家暴且核發保護令等，若公婆、小叔、小姑等人施暴都不在此限，丈夫外遇等「被離婚」狀況，若沒有生育子女，外籍配偶就沒有保障。

法律扶助基金會律師吳富凱表示，換言之，新住民一但離婚，除非有未成年子女且符合特定監護情形，否則會被驅逐出境，這規定無非是把新移民當成婚姻客體、生小孩的工具，難道新住民一定要有老公、小孩，身分才能被承認？這明顯違反人權的法律，必須修正。

世新大學社會發展研究所教授夏曉鵑指出，台灣政府常在國際移民日時舉辦熱鬧的嘉年華，但新住民需要的不只是唱歌跳舞，而是實質的法規保障，移盟針對「入出國及移民法」的第23條註記、第31條申請延長居留、第62條與81條反歧視都提出修正。

桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達指出，現行移民法第23條規定由外交部裁量加註簽證限制，但實際訪視查察的權責單位是移民署，權責不應混淆，過去不少移工因為「逃逸」而被加註限制，即使有了實質婚姻也無法拘留，並不合理。

汪英達還說，藍領移工與國人結婚，並不能像白領移工一樣在台申請依親居留，必須回到母國經過繁瑣程序，再申請依親簽證入台，但移工的家庭團聚權，不該因社會階級或工作類別有差別待遇。

新移民勞動權益促進會個案主任劉茜也指出，移民法第62條、81條反歧視條款，很難發揮實際效用，因為須由受害者自行申訴才能受理，但不少人缺乏維權意識，或礙於權力等因素選擇隱忍，因此移盟增列不當歧視行為的具體內容，並可透過「舉報」受理，主管機關也能主動介入調查，才能實際運作反歧視條款。

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