係真A！郵局兌領發票獎金 今年底走入歷史

2018-12-18 11:02

〔記者謝介裕／南投報導〕最近社群臉書熱傳明年元旦起，郵局不再提供統一發票兌獎代發獎金的工作，今日財政部中區國稅局南投分局證實確有此事，並非假消息。

國稅局南投分局指出，為提升民眾兌獎便利性及落實雲端發票從開立至兌獎全程無紙化工作，自明年年1月1日起，統一發票兌獎作業將有新的變革，除了新增網路APP兌獎服務，協助民眾匯集以手機條碼、悠遊卡、一卡通、icash及信用卡等載具儲存之雲端發票，進行發票管理及掌握消費資訊以外，並提供24小時兌領獎服務（統一發票兌獎作業24小時客服專線：4128282），不受代發獎金單位營業時間之限制，確保民眾領獎權利。

至於實體通路方面，現行兌獎據點郵局在今年12月28日下午5時起，不再提供代發獎金服務，換言之，行之多年的郵局兌獎代發統一發票獎金作業將正式走入歷史。

自明年1月1日起改由財金資訊股份有限公司結合第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農（漁）會信用部、信用合作社、統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店、全聯、美廉社承作兌獎業務，方便民眾兌領獎，查詢各兌獎服務據點及時間等詳細資訊可至財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）/熱門連結/統一發票開獎號碼（含雲端發票）或下載統一發票兌獎APP查詢，如有任何疑問，可撥打免費服務專線0800-000321向該分局洽詢。

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