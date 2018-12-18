新北市愛心會捐贈第3輛復康巴士

2018-12-18 10:56

〔記者何玉華／新北報導〕新北市愛心會今（18）日由理事長張麗蘭代表捐贈新北市政府第3輛復康巴士，新北市長朱立倫代表受贈，成為新北市第493輛復康巴士，也是朱立倫8年任期募得的第332輛復康巴士；張麗蘭的家人、現任議員鄭金隆與新科議員彭佳芸也受邀出席捐贈儀式。

張麗蘭表示，新北市愛心會由創會理事長蔡清德於民國76年成立，專門提供弱勢或遭逢變故陷困的個人或家庭協助，每年也會舉辦捐血救人活動，附近鄰里居民也總是熱情響應，先前921大地震和莫拉克風災各捐款100萬、日本311震災捐款30萬。

朱立倫在受贈時表示，新北市愛心會的滿滿愛心是有目共睹的，像是捐贈新北市立聯合醫院及三重區公所輪椅，106年得知脊柱裂兒家庭每個月的醫療、耗材費用龐大，透過社會局捐助50萬關懷脊柱裂兒，此外，101年與102年各捐贈1輛復康巴士，今天捐出第3輛復康巴士，讓行動不便的身心障礙朋友或家庭外出交通能夠更加便利，感謝新北市愛心會關懷弱勢群體不遺餘力。

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