髒亂、交通亂象多 新北整頓13處集合攤販

2018-12-18 10:47

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府市場處為改善集合攤販長期以來的交通、環境等問題，今年針對13處影響環境較嚴重的集合攤販，會同警察局及環保局等進行強力整頓，整年實施下來，針對占道營業部分，警察局總計開出123張罰單，而環保部分也開出21張罰單，藉此改善民眾居住品質及安全。

新北市場處表示，為了還給民眾舒適安全的居住空間，2016年起便開始實行「新北市攤販整頓計畫」，要求攤販退回道路兩側、限縮營業面積、排列整齊，並保持環境衛生。今年度選定13處問題較為嚴重的市場做為主要整頓對象，分別為三峽市場外攤、林口市場外攤、中和景新街383巷、板橋八德市場、中和華新市場、三蘆水流公、汐止中正市場外攤、汐止金龍市場外攤、新莊四維路（含早市及黃昏市場）、新莊成德街及土城瑞憶市場及樹林博愛街等。

市場處說，今年2月份開始便與警察局、環保局等相關機關，針對攤販違規占道及營業廢棄物進行稽查與取締。

除攤販營業區域進行改善，為讓攤商瞭解消防常識及如何使用消防器具，市場處總計舉辦18場消防講習及27場實地消防演練，也要求10處的市場自理組織增設滅火器具及成立自衛消防編組，以便意外發生時能迅速應變。

住在三和夜市的黃小姐表示，對於實地消防演練覺得很有感，因為演練時會真的把消防車開進去，以確保救災動線順暢，讓附近的住戶心裡比較放心。

市場處長謝俊隆強調，今年除了重點整頓的集合攤販外，也持續輔導其他集合攤販，要求攤販遵守營業秩序及確保環境衛生，明年度將進一步針對環境衛生部分，要求攤商加裝細濾網，避免雜物堵塞水溝，造成環境污染。

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