防一氧化碳中毒 竹縣明年起熱水器最高補助1.2萬

2018-12-18 10:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕每年12月至翌年2月，為一氧化碳中毒的高峰期。新竹縣政府消防局表示，消防署明年提高熱水器補助方案，符合申辦條件者，每戶最高補助一般戶3000元、低收入戶12000元，每戶限補助一次，全縣總計180個名額，即日起受理預約申請。

消防局表示，天氣冷颼颼，民眾易將窗戶緊閉，導致居家環境通風不良，每年冬天為一氧化碳中毒的高峰期。2019年熱水器補助方案，全縣共計180個名額（以補助每戶3000元推算）、54萬元補助，除消防署提供40戶，4個公所額外補助該轄區鄉親申請，包括竹北市70戶、湖口鄉30戶、新豐鄉30戶、新埔鎮10戶。

補助對象為居家燃氣熱水器安裝不當，且經消防人員訪查後，確定有一氧化碳中毒潛勢，需遷移或更換熱水器者。

消防局指出，所謂燃氣熱水器安裝不當，像是屋外型（RF式）熱水器，裝設於加蓋陽台或屋內；半密閉自然排氣型（CF式）熱水器，未裝設或裝設錯誤之排氣管；或是其他燃氣熱水器或排氣管安裝不當，導致有產生並蓄積一氧化碳中毒之虞者。

一般戶最高補助3000元，低收入戶最高補助12000元，每戶（同一申請人或同一戶籍等）限補助一次。中低收入戶、居家曾發生一氧化碳中毒事故者、以及居家內有行動不便人員，如年長、幼兒、孕婦或身心障礙者，為優先補助對象。

消防局表示，即日起，民眾可向各地消防分隊預約申請「訪查熱水器安裝不當情形」，該局受理後將派員前往訪視。訪視後確定符合補助條件，再請「合格燃氣熱水器承裝業」（以消防局公布名冊為準），依相關法令規定施工。遷移或更換熱水器作業完成後，準備好補助相關文件，向轄區消防分隊提出申請。

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