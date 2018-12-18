探索在地文化 新營國小附幼尋鹿蹤

2018-12-18 10:42

〔記者王涵平／台南報導〕探索在地新營文化，新營國小附幼學童尋找南瀛鹿蹤，西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤生動活潑解說，幼童在互動中印象深刻。

「校門口有梅花鹿耶！」新營國小幼童對於校門口的梅花鹿雕塑常好奇詢問，跟家人去南瀛綠都心也看到更多梅花鹿雕塑，校長張溪南表示，目前附幼進行課程改造，老師以「尋找『新』動力」的課程主軸發展出「南瀛鹿出，鹿出南瀛」課程。

從校門口「發現鹿」→南瀛綠都心「尋找鹿」→聽專家學者談「南瀛鹿史」，漸進讓孩子認識17世紀以前在南市平原及高山奔馳的梅花鹿，西拉雅的年輕獵人在原野間以族語高歌、逐鹿打獵。

課程教室拉到南瀛綠都心，段洪坤童言童語、深入淺出，以梅花鹿雕塑與自備教具，淺談南瀛鹿史及台灣早期的平埔歷史與生態，生態保護與家鄉歷史深植幼童心中。

新營附幼主任翁惠歆與老師周惠君、王淑玲、蘇雅雯及李秀蔭帶領57位幼兒，聽到許多從未接觸過的歷史，希望幼兒從關懷自己生長的環境出發，從熟悉、了解生活周遭環境與地景，進而涵養愛校愛鄉愛家園的情操。

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