防疫部署大作戰 非洲豬瘟中央災害應變中心今成立

2018-12-18 10:37

〔記者簡惠茹／台北報導〕非洲豬瘟疫情肆虐中國，台灣為防堵疫情，展開非洲豬瘟防疫超前部屬大作戰，非洲豬瘟中央災害應變中心今天成立，由行政院長賴清德擔任召集人，農委會代理主委陳吉仲擔任指揮官，召集各部會加入跨部會全面防疫工作，更首度在中心成立邊境管制組。

為防堵中國的非洲豬瘟疫情入侵台灣，台灣政府連日提高防疫作為，除了農委會昨天修改裁罰標準，將首犯罰鍰從5萬元提高到20萬元，第二次再犯更直接開罰100萬元，今天由賴清德召集跨部會成立災害應變中心，分為邊境管制組、疫情控制組、產業輔導組、健康照護組、物資整備組、民生經濟組和新聞資訊組。

動物傳染病防治條例第45條之1修正案已在本月14日生效，旅客違規攜帶動物產品入境罰鍰提高為1萬元以上、100萬元以下，農委會也訂定裁罰基準，但是新罰則上路後，違規攜帶中國豬肉入台的案件不減反增。

陳吉仲會中表示，非洲豬瘟疫情和禽流感口蹄疫不同，之前的災害應變中心，禽流感是疫情進來後影響超過2個縣市才啟動，但是非洲豬瘟而言不允許也不容許疫情進入國內，目前中國疫情超過22個省區，感謝院長為了超前部屬作戰啟動災害應變中心。

陳吉仲指出，跨部會分工分成七組，疫情控制組負責了解國內外疫情，包含中國到東南亞；產業輔導組對於現有養豬產業生物防治百分之百落實，農委會提供輔導措施；健康照護組對於食品安全影響；物資整備組因應萬一疫情進來台灣，所有防疫措施所需物資；民生經濟組針對國際國內市場波動調節措施；新聞資訊組要將國內外疫情第一手消息傳播給國人和生產者，第一線資訊有效傳遞組織疫情蔓延。

陳吉仲表示，這次首次成立邊境管制組，依照院長指示把疫情阻絕境外，部會包含農委會、海委會、衛福部、內政部和財政部。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/