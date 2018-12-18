剛舖柏油又開挖 民眾批浪費公帑

2018-12-18 10:06

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南鎮連日來多條道路辦理路面改善工程，其中建國二路重舖柏油完工沒有幾天，民眾卻發現路面又要開挖，質疑浪費公帑，縣議員蔡東富及斗南鎮代會主席、斗南鎮長當選人沈暉勛，代表會副主席陳青龍等人接獲陳情今天前往會勘。

斗南鎮公所本月初辦理「斗南鎮市區及工業區聯外道路系統設施改善工程」，針對新生二路、建國二路、中山路及南昌路等道路路面改善。

蔡東富指出，前天接獲民眾陳情，指建國二路路面才重舖設完成，卻又有工程單位要開挖施工，好不容易平整的路面又要變坑坑洞洞，並質疑浪費公帑。

蔡東富說，剛舖好的路面又馬上開挖，破壞整個路面平坦，讓政府美意打折扣且浪費公帑，要求包商工程完工後要把整個路面刨除重舖。

斗南鎮公所主任祕書鍾和達表示，開挖施工單位為欣雲瓦斯的管線汰換工程，管線挖掘案還在審理中，依雲林縣管線挖掘條例規定，將予以開罰，另原本只要復原一車道，但為整體性及後續前瞻基礎建設會要求全路幅的道路改善。

沈暉勛強調，希望未來路面舖設工程要與相關管線單位做好協商，避免路面一再開挖，確保工程品質及降低對民眾的不便及民怨。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/