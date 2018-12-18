恍神連撞4輛法拉利恐賠千萬 孝子致歉「我只要活著就會還錢」

2018-12-18 06:29

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名20歲的林姓男子前日因自願幫母親載貨，不料卻意外擦撞路邊4輛超跑，維修費粗估1200萬元，許多善心人士紛紛連絡林男，表明願意提供小額金錢或法律諮詢協助，面對善心人士送暖，林男感謝地說：「雖然我很害怕，怕錢還不出來，但我遇到了就是要面對。」

綜合媒體報導，林男父親在5年前過世，母親為了養育3個兒女，租下鐵皮屋經營金紙店，林男目前則是休學打工，只要一有空就會幫忙母親，而前天因母親身體不適，林男下班後幫忙開車送貨，不料卻因為恍神發生車禍，連續擦撞路邊4輛法拉利超跑，維修費高達1200萬元。

事後有善心人士聽聞林男遭遇，紛紛去電表示願提供協助，其中一名麥姓男子提到，自己有過同樣遭遇，所以很能夠體會林男的心情，當時去電時林男則在電話另一頭一直哭，麥男也為此安慰林男。另外，麥男質疑，4輛法拉利車主將車停放路邊，肇事責任不該全算在林男身上，他會協助林男進行車禍鑑定，並依肇責比例賠償。

林男受訪時則說，因為沒有碰過這樣的事，一開始很害怕，雖然害怕錢還不出來，但遇到了就是要面對，「就是只要可以讓我還活著，我都會把這筆錢還出來」，不怕自己還錢，只怕牽連其他人，感謝各界關心與協助。林母為此也是相當憂心，無奈地說：「那麼大的金額我不曉得要怎麼賠償，他剛出去工作啊！他回來也是哭啊！一直哭啊！」

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