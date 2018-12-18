今晨冷氣團發威！ 淡水清晨僅10度...

2018-12-18 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕今日持續受到大陸冷氣團輻射冷卻效應影響，氣象局本島平地觀測站在清晨時普遍都觀測到今年入冬以來新低溫，大安森林公園凌晨2點53分出現罕見的9.8度，淡水測站在今早6點10分時僅有10度，在6點時雙溪測站及瑞芳測站更分別只有8度及9.5度。

今日天氣方面，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區雲量稍多，偶而有零星短暫雨；白天高溫部分，北部及東半部約21到24度，中南部約26到28度，各地日夜溫差比較大，請注意保暖並適時增減衣物。

今日空氣品質部分，宜蘭及花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部以南位於下風區域，擴散條件較差，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週三（19日）清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，中部以北及東北部低溫約13、14度，南部及花東約15、16度；白天起冷氣團減弱使氣溫稍微回升，北部及東半部高溫約24、25度，中南部約27至29度；週四到週六（20日至22日）溫度也會逐日回升，白天北部及東半部較舒適、中南部較溫暖，但日夜溫差仍然比較大。週三到週六（19日至22日）各地多為多雲到晴天氣，僅東半部有局部短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 21 16 ~ 26 19 ~ 26 15 ~ 22

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