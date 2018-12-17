彰化人的深夜食堂 陳文彬開直播「捍衛彰化爌肉飯」

2018-12-17 23:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全力捍衛彰化爌肉飯！前彰化縣文化局長陳文彬今天晚上為了「守護台灣豬隊友」，前進彰化爌肉飯名店開直播；他強調，很多人認為非洲豬瘟病毒有那麼嚴重嗎？請就各位鄉親想想，如果有一天，彰化吃不到爌肉飯，那是多麼可怕的一件事！

陳文彬在直播當中，帶著大家前進彰化的深夜食堂，因為來到彰化，如果要吃消夜的話，第一個念頭就是來吃彰化爌肉飯！而爌肉飯對彰化人來說，不只是消夜，有人當早餐吃，有人當午餐吃，也有當下午茶或是晚餐、消夜吃，身為彰化人，全天候想吃爌肉飯，隨時都有店家供應好吃的爌肉飯。

陳文彬說，如果有一天彰化人消夜沒有爌肉飯，應該很多人都會崩潰，但很多人卻在面對非洲豬瘟病毒時，覺得有這麼嚴重嗎？事實上，非洲豬瘟病毒在中國大爆發，各國嚴加防範中國豬肉製品進入，台灣更要嚴陣以待。

陳文彬說，泛藍媒體跟國民黨立委認為，病毒有那麼嚴重嗎？為什麼我們政府要危言聳聽？當然很嚴重，這是件很嚴重的國安問題！如果有一天，彰化吃不到爌肉飯，那是多麼可怕的一件事！

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