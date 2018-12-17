吃豬瘟病毒產品回台要受罰？ 防檢局澄清這樣說...

2018-12-17 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國蔓延非洲豬瘟疫情嚴重，台灣全面警戒非洲豬瘟入侵，深怕若傳進台灣恐毀掉養豬產業。針對防疫有許多似是而非的消息，農委會防檢局也在臉書粉專澄清，非洲豬瘟不會傳染人，病毒也無法在人體內留存或透過人的糞便傳染。

中國非洲豬瘟疫情從8月至今已有22個省份淪陷，疫情有持續擴散趨勢，台灣已在機場、港口攔截到多例中國肉品具非洲豬瘟病毒，由於非洲豬瘟目前無藥可醫，台灣養豬業者非常擔心，深怕非洲豬瘟蔓延到台灣，重演當年口蹄疫慘劇。

政府也不斷宣傳，提醒國人勿把肉類製品帶回台灣，但網路上有許多似是而非的消息，如有人質疑在中國等地吃入含病毒豬肉產品，回台後恐透過排泄物將病毒帶回台灣，可能也要受罰。

對此，防檢局在臉書粉專澄清，非洲豬瘟病毒在冷凍豬肉中可存活1000天，冷藏豬肉100天，豬舍30天，糞便11天，但此處所說的糞便是指豬糞，非洲豬瘟病毒無法在人體內增殖及留存，所以不會透過人的糞便傳染。

防檢局也指出，非洲豬瘟為病毒性疾病，所有品種和年齡的豬都可能感染，可能傳染途徑包含廚餘、壁蝨、豬的分泌物和排泄物、車輛、人員夾帶和肉類製品。

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