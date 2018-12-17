恆春天后宮巧現神奇「立筊」信徒笑：因為馬英九要來？

2018-12-17 21:45

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕明年建廟140年的恆春天后宮媽祖廟16日晚間太子元帥降駕辦事擲筊時，意外出現前所未見的「立筊」神蹟，恆春正值落山風季節，立筊竟抗風整晚直到今午仍屹立不搖，由於前總統馬英九18日將到訪參拜，廟方人員也笑說，「可能是媽祖婆高興有總統要來吧！」

「立筊」神蹟發生在16日晚間，當時廟方由太子元帥降駕辦事，詢問媽祖事項時，擲出筊杯，高高一拋，結果筊杯直挺挺的站立起來，現場的信眾驚訝大喊「立杯！立杯！」紛紛拿出手機猛拍照，紀錄這神奇的一刻。

恆春天后宮管委會監事游家銘指出，天后宮百年來雖有「託夢更衣」、「關門拒盜」等神蹟故事，卻不曾有「立筊」出現，信徒除了認為是元帥靈感、媽祖靈感，由於天后宮不曾有過現任或卸任元首到訪參拜，也有信徒認為與前總統馬英九將到訪參拜有關。

「無法解開疑惑前，只能以神威顯赫來解釋。」天后宮文化志工鄭明書解釋，擲筊是向神明請求指示、解決疑惑的依據。分為「聖杯或允杯」、「笑杯」、「恕杯」三種現象，「立杯或站杯」最常被人所解釋的是展現神力或有特別意義或指示，因天后宮明年將舉辦建廟140年繞境，加上前總統將到訪，信徒都傾向解釋為「神威顯赫」。

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