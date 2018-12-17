今晚到明晨超冷！ 明天各地日夜溫差大 天氣多雲到晴

2018-12-17 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕明天持續受到大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷；不過各地大多為晴到多雲的天氣，僅東部地區可能會出現零星的短暫陣雨；各地日夜溫差大，出門也須注意保暖。

據《中央氣象局》預報，明天（18日）持續受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，各地早晚偏冷；明天各地大多為晴到多雲的天氣型態，僅東半部地區雲量稍多，偶爾會出現零星短暫雨。

天氣風險公司表示，今天晚上（17日）到明天（18日）清晨受到乾冷空氣及輻射冷卻影響，將是這波冷氣團影響台灣最明顯、最冷的一天；提醒民眾外出需注意保暖

溫度方面，北部及東北部在清晨低溫約12到13度，沿海及空曠地區則有機會出現低溫達11度左右，中部及花蓮的低溫約14度，南部及臺東的低溫則約16、17度；白天北部及東半部的高溫達21到24度，中南部的高溫達26到28度。

氣象局提醒，各地日夜溫差比較大，請注意保暖並適時增減衣物。

紫外線方面，除了澎湖縣的紫外線指數達高量級；其餘縣市皆在中量級；氣象局提醒，身處在高量級的民眾，出門在外記得做好防曬準備，並盡量待在陰涼處。

空氣品質方面，明天（18日）隨著高氣壓出海，東北季風逐漸轉為東風；宜蘭及花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部以南地區因位於下風區域，擴散條件較差，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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