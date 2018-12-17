科技人創業回饋家鄉 大方犒賞各領域進步的孩童

2018-12-17 22:55

［記者廖雪茹／新竹報導］台積電工程師吳德建2015年放棄優渥待遇，在家鄉開設義大利麵店創業，3年來每年耶誕節前，招待新湖國小的弱勢學童免費用餐，今年擴大公益善舉，分送鄉內7所國小總計2400張、每張約100元價值的「夢饗家」兒童獎勵卡，邀請在各領域努力向上的小朋友享受一頓美食，希望播下愛的種子，讓愛流動。

吳德建表示，受到家庭經濟影響，國中開始半工半讀，入社會後爭取進入台積電，穩定工作了13年，但為了兼顧家庭和健康，同時一圓創業夢想，與在銀行服務的愛妻林秋華商量後，夫妻倆下定決心各自離職，同心協力在湖口開設NU PASTA湖口中山店。

由於走過辛苦的成長歲月，加上創業過程獲得貴人相助，夫婦倆想運用開店資源回饋社會；因自己的孩子就讀新湖國小，他主動與校方聯繫，在耶誕節前，邀請該校30名弱勢家庭學童到店內免費用餐。

吳德建說，小朋友享用美食的喜悅，讓他們深受感動，捐錢也未必獲得，他和愛妻決定今年擴大回饋，逐一拜訪鄉內7所國小，透過分送「夢饗家」兒童獎勵卡的方式，由校方認定得獎標準，鼓勵在學業、品性、藝文、體育等各領域表現進步的孩子。

光是107學年度第一學期，兒童獎勵卡總計發出2400張，各校約有半數孩子受惠。有學童原在班上考試最後一名，因成績躍進而得到獎賞，信心大增；許多家長也藉此機會，看見孩子的努力向上和可能被埋沒的潛在才能。吳德建說：「希望能夠播下愛的種子，傳遞幸福，讓愛流動，這是我創辦獎勵卡的初衷」！

獲獎孩子紛紛用寫或畫下對老師、老闆和父母的感謝，承諾會更加油努力，令人動容。

湖口鄉長林志華肯定吳德建夫婦創業默默行善的精神。李孟印、葉若蘭、李杏煖等校長們，今天分別代表校方頒贈感謝狀給店方，對鼓勵學童產生實質的影響力。吳德建則說，期盼能發揮拋磚引玉的作用，也希望小朋友學習感恩，將來有能力也樂於當別人的貴人。

由於吳氏夫婦的起頭，NU PASTA竹北成功店、桃園龍潭店今年也跟進發送兒童獎勵卡，善盡社會責任。

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