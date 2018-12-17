年曆可變身潮包！2019高雄年曆12/21上午限量送

2018-12-17 19:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕年曆可以變潮包﹗高雄市新聞局推出2019高雄年曆，除以繽紛色彩搭配藝術版畫風格，呈現高雄特色景點，並首度採用軟材質聚酯纖維印製，讓年曆可 DIY變身成潮包，21日上午9點起免費發送、送完為止。

高市新聞局說明，每年都會為年曆設計用盡心力，這次特別與高雄在地年輕設計團隊、猴子設計公司合作，首創「年曆變潮包」，除凸顯出美麗城市意象外，更突破年曆框架，加入一些對環境友善、對生活便利的做法，讓年曆在使用一年、功成身退之後，可透過簡單剪裁、縫製成實用提袋。

新聞局表示，為打造獨特的高雄年曆，新聞局與製作團隊從材質選擇、圖像構圖、及潮包打版與製作，無不卯足全力，年曆整體圖像以廣闊高雄港、壽山為主軸，搭配八五大樓、高雄市立圖書總館、高雄展覽館、高雄海洋及流行音樂中心、旗後燈塔、蓮池潭龍虎塔，加上紫斑蝶、高雄農漁產品等特色元素，呈現高雄繽紛多彩又溫暖的風景！

為方便大家動手做出潮包，新聞局同時在新聞局網站、高雄款臉書推出年曆、潮包變身攻略影片，只要掃描年曆下方QR Code，就能連結到DIY教學影片。

高雄年曆將於12月21日上午9時起，在市府四維行政中心、鳳山行政中心，及38個區公所同步免費限量發送、送完為止。

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