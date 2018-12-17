好手藝也能出頭天！高中生特殊選才進清大

2018-12-17 22:17

〔記者陳建志／台中報導〕明道中學餐飲科3年級王奕鈞，曾因學科成績不理想感到自卑，在家人、師長鼓勵下重拾自信，一年半前偶然機會接觸翻糖蛋糕，靠著從小訓練的音樂、繪畫美學素養，加上自學焊工、鐵工設計支架，「將餐盤當作畫布」，接連在國內外廚藝大賽獲佳績，上月更拿下「盧森堡國際廚藝大賽」金牌，努力不懈獲得清大藝術與設計學系賞識，成為「特殊選才」入學管道唯一錄取生。

王奕鈞說，媽媽從小讓他學音樂、繪畫，認為美學的涵養在每個領域都能用到，國中原本念音樂班，但因對美學的喜好，國二時決定改念餐飲，並下定決心「要將餐盤當成畫布，用味覺、視覺、嗅覺去感動所有的人。」

王奕鈞說，從國中開始學科成績不理想，讓他一度感到自卑，但在家人、師長不斷鼓勵，尤其阿嬤鼓勵他：「人家可以做到，你為什麼不行，相信自己是可以做到的！」讓他重拾自信，原本夢想當西餐主廚，但高二參加廚藝比賽時，因當時西餐組報名額滿，轉而報名翻糖蛋糕組，從此一腳踩進翻糖世界，為了設計支撐翻糖蛋糕的支架，還跟著製作燈籠師傅學習鐵工、焊接技巧。

靠著從小累積的美學涵養，王奕鈞設計的翻糖作品呈現獨特的美感，先在台灣廚藝比賽拿下金牌，去年並代表台灣參加「韓國WACS國際餐飲大賽」以「Congratulation」翻糖蛋糕拿下金牌，成為歷屆最年輕得主；今年參加「新加坡FHA 國際廚藝大賽」，以融入台灣原住民文化的作品拿到銀牌。

在國際賽嶄露頭角，王奕鈞透過「特殊選才」管道，申請清華大學藝術與設計學系設計組，從全國眾多優秀高中生中，成為16名進入複試的考生，15日榜單公布，更成為唯一的錄取考生。

王奕鈞今天說，因只有一個名額，得知錄取時真的很高興，並說參加複試後隔天就飛到盧森堡參加國際廚藝大賽，以結合鐵雕藝術與台灣傳統節慶廟會祥獅獻瑞意象的翻糖作品，從全球700多件作品中脫穎而出拿下金牌，未來希望有機會自己開餐廳，結合建築、空間設計、餐盤創作、餐飲料理，讓餐廳就是結合藝術的場所。

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