氣溫降 濕地公園倒立水母、水鳥來了

2018-12-17 20:47

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區海洋濕地公園倒立水母進入繁殖期，又可零距離觀察水母在岸邊行光合作用，預計到明年4月底都是最佳觀賞期，鷸鴴科冬候鳥也來湊熱鬧，加上一整片羽毛藻、海葵，生態豐富，遊客跟著出現了。

林園區海洋濕地公園擁有全國獨一無二「水母湖」，倒立水母成為該處最大賣點，受天候影響，倒立水母八月間幾乎消失，隨著氣溫降低，水母也已經進入繁殖期，潟湖邊又見水母現身光合作用，遊客可以零距離觀察。

林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華指出，目前的水母有體型大到直徑15公分、如碟子大小，也有剛出生指甲般的小水母，顏色有咖啡色、白色，數量非常多，預計還會持續增加，已經進入觀賞期，建議可以在木橋及人造小島岸邊欣賞。

除了倒立水母，潟湖紅樹林生長狀態良好，鷸鴴科冬候鳥也已經報到，加上白鷺鷥，鳥類生態豐富，出水口則有一大片羽毛藻，隨水流翩翩起舞，羽毛藻上方則有海葵優游，蘇文華說場面「非常壯觀」，最近遊客跟著增多了。

蘇文華說，濕地公園周遭道路正進行拓寬工程，施工單位挖寬人工湖水路引進水源後，學會正進行水母復育，而潟湖因工程進行水量較少，希望未來也能保留水路，供應生態所需。

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