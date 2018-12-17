惡劣！台中鷺村橋白鷺鷥塑像 一夜20隻又遭斷頭

2018-12-17 20:24

〔記者陳建志／台中報導〕惡劣！大里區跨越旱溪的鷺村橋，因兩側護欄上的16隻鑄鐵白鷺鷥，10多年前通車3個多月就被鋸掉13隻，大明里長黃顯堂為了恢復往日美景，帶著社區民眾共同創作28隻白鷺鷥，並在10月3日重新裝上，路過民眾都稱讚橋變漂亮了，沒想到上月7日就有5隻的脖子遭人蓄意扯斷，黃顯堂修復後重新裝上，沒想到破壞者還沒揪出，月初一夜之間又有20隻的脖子被蓄意扭斷，惡劣的行為讓民眾很痛心。

跨越旱溪廢河道銜接大里大明、祥興里的鷺村橋，民國93年啟用時，不但在兩側護欄裝上16隻鑄鐵白鷺鷥，還有美麗的燈光造景，但通車才3個月，就被人拿鋸子從雙腳鋸斷偷走13隻，從此橋面獨留3隻雕塑的白鷺鷥。

大明里長黃顯堂，今年3月因民眾在臉書社團感嘆白鷺鷥不見、燈光也壞掉，讓他興起重新修復的念頭，今年7月開始帶著社區民眾以塑膠空油桶當鳥身、鋼管當脖子，再以報紙加入水泥攪拌打爛後黏貼在骨架上捏塑出造型各異的白鷺鷥，今年10月3日將28隻白鷺鷥重新裝上護欄，民眾都稱讚橋梁變漂亮。

沒想到11月7日一個晚上，就有5隻白鷺鷥遭惡意扭斷脖子，因白鷺鷥屬公物，事後雖向警方報案，但因採集不到指紋，附近也沒有監視器，並未揪出惡意破壞的人，黃顯堂將五隻遭扭斷脖子的白鷺鷥修復後重新裝上去。

不料，重新裝上不到1個月，本月5日清晨7點多經過鷺村橋時，發現兩側護欄上的白鷺鷥全都傷痕累累，仔細察看發現有的脖子遭破壞出現裂痕，有的連同脖子骨架的鋼管都被扭斷，清點後兩側各有10隻遭破壞，總共有20隻遭斷頭。

黃顯堂說，因前一天傍晚經過鷺村橋時，當時橋上白鷺鷥都無異狀，沒想到才一個晚上就傷痕累累，懷疑是同一人所為，不解為何一再惡意破壞？目前已將20隻落難的白鷺鷥拿回里辦公處，將帶著民眾一起修復，也對於一再遭破壞感到無奈。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/